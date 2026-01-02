Как выглядит Харьков из коптера после ракетной атаки РФ, показала прокуратура
Скриншот
Предварительно армия РФ совершила атаку двумя ракетами типа «Искандер», сообщает Харьковская областная прокуратура.
2 января россияне атаковали ракетами жилмассив в Киевском районе Харькова. Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
Повреждены жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.
Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилым домам в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 30 пострадавших.
Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия; Теги: обстрел, последствия прилетов, ракетний удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как выглядит Харьков из коптера после ракетной атаки РФ, показала прокуратура», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 18:33;