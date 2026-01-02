Live

Как выглядит Харьков из коптера после ракетной атаки РФ, показала прокуратура

Происшествия 18:33   02.01.2026
Оксана Якушко
Как выглядит Харьков из коптера после ракетной атаки РФ, показала прокуратура

Предварительно армия РФ совершила атаку двумя ракетами типа «Искандер», сообщает Харьковская областная прокуратура.

2 января россияне атаковали ракетами жилмассив в Киевском районе Харькова. Зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
Повреждены жилые дома, магазины, кафе, супермаркет.

Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилым домам в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 30 пострадавших.

Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео

Автор: Оксана Якушко
