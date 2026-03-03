Live

Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов

Події 07:10   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Падіння уламків російського БпЛА зафіксували вранці 3 березня у Шевченківському районі Харкова, написав мер Ігор Терехов. 

Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих“, – уточнив міський голова.

Нагадаємо, напередодні, 2 березня, російські безпілотники летіли у бік Харкова практично безперервно з самого ранку. Перші  вибухи у місті чули близько 06:35. А внаслідок денного “прильоту”, який зафіксували близько 15:28, постраждала 10-річна дитина, а також 80-річна жінка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Тим часом напередодні міський голова розповідав про успішну роботу ППО в етері нацмарафону.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
