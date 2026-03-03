Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов
Падіння уламків російського БпЛА зафіксували вранці 3 березня у Шевченківському районі Харкова, написав мер Ігор Терехов.
“Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих“, – уточнив міський голова.
Нагадаємо, напередодні, 2 березня, російські безпілотники летіли у бік Харкова практично безперервно з самого ранку. Перші вибухи у місті чули близько 06:35. А внаслідок денного “прильоту”, який зафіксували близько 15:28, постраждала 10-річна дитина, а також 80-річна жінка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Тим часом напередодні міський голова розповідав про успішну роботу ППО в етері нацмарафону.
Читайте також: Приховувалися від евакуації – родина з дітьми потрапила під обстріл на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні вранці по Харкову знову вдарив безпілотник – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2026 в 07:10;