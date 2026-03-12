Live

Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)

Події 15:38   12.03.2026
Вікторія Яковенко
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео) Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 12 березня, вночі армія РФ атакувала трансформаторну підстанцію в Київському районі, вона повністю зруйнована, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Залишилася без світла частина Харкова – це П’ятихатки, частково Олексіївка. Вдалося вже заживити Жуковського. Ми будемо працювати ще практично добу, для того, щоб усе відновити”, – зазначив міський голова.

Він також розповів, що окупанти завдали повторного удару.

“Приїхали всі наші комунальні служби, наші енергетики, і опинилися під другим ударом. Тому дуже важко сьогодні, але попри все потрібно триматися”, – сказав мер.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Нагадаємо, про нічні вибухи в Харкові повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, перший удар зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі – ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі. Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02:35.

Читайте також: “Усі живі” – Сапронов про падіння уламків БпЛА на гольфклуб в Харкові

Крім цього, Терехов повідомив подробиці удару, що стався напередодні по м’ясокомбінату в Харкові. Він уточнив, що це підприємство працює лише три дні на тиждень.

“І от треба ж такому, що в цей день, зранку, коли люди працювали, сталося влучання”, – сказав Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
