Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)
Сьогодні, 12 березня, вночі армія РФ атакувала трансформаторну підстанцію в Київському районі, вона повністю зруйнована, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Залишилася без світла частина Харкова – це П’ятихатки, частково Олексіївка. Вдалося вже заживити Жуковського. Ми будемо працювати ще практично добу, для того, щоб усе відновити”, – зазначив міський голова.
Він також розповів, що окупанти завдали повторного удару.
“Приїхали всі наші комунальні служби, наші енергетики, і опинилися під другим ударом. Тому дуже важко сьогодні, але попри все потрібно триматися”, – сказав мер.
Відео: телеграм-канал “Харків 1654”
Нагадаємо, про нічні вибухи в Харкові повідомляв мер Ігор Терехов. За його даними, перший удар зафіксували о 23:45 у Немишлянському районі – ворог випустив “шахед”. За даними міського голови, “приліт” прийшовся по землі. Ще один удар зафіксували приблизно у цей же час у Київському районі. А повторно його обстріляли о 02:35.
Читайте також: “Усі живі” – Сапронов про падіння уламків БпЛА на гольфклуб в Харкові
Крім цього, Терехов повідомив подробиці удару, що стався напередодні по м’ясокомбінату в Харкові. Він уточнив, що це підприємство працює лише три дні на тиждень.
“І от треба ж такому, що в цей день, зранку, коли люди працювали, сталося влучання”, – сказав Терехов.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, подстанция, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 15:38;