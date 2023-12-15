136 населенных пунктов Харьковщины — без света, 20 обстреляли — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на утро 15 декабря.

«В результате непогоды в области обесточено 136 населенных пунктов, из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента — Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются», — сообщил начальник ХОВА.

По информации Синегубова, в течение суток около 20 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами. Среди них: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок.

«В 13:45 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой повреждено здание детского сада. Без пострадавших», — отметил Синегубов.