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136 населенных пунктов Харьковщины — без света, 20 обстреляли — Синегубов

Происшествия 08:42   15.12.2023
Оксана Горун
136 населенных пунктов Харьковщины — без света, 20 обстреляли — Синегубов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на утро 15 декабря.

«В результате непогоды в области обесточено 136 населенных пунктов, из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента — Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются», — сообщил начальник ХОВА.

По информации Синегубова, в течение суток около 20 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами. Среди них: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок.

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«В 13:45 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой повреждено здание детского сада. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на утро 15 декабря".