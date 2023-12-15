136 населенных пунктов Харьковщины — без света, 20 обстреляли — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на утро 15 декабря.
«В результате непогоды в области обесточено 136 населенных пунктов, из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента — Близнюковского, Лозовского, Первомайского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского, Липецкого, Волчанского и Чугуевского РЭСов. Работы по восстановлению продолжаются», — сообщил начальник ХОВА.
По информации Синегубова, в течение суток около 20 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами. Среди них: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок.
Читайте также: Терехов — про ледяной дождь в Харькове
«В 13:45 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой повреждено здание детского сада. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, ледяной дождь, новости Харькова, обстрелы, світло, свет, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «136 населенных пунктов Харьковщины — без света, 20 обстреляли — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации на Харьковщине по состоянию на утро 15 декабря".