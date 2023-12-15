Терехов — про ледяной дождь в Харькове
Погодные условия в Харькове «очень серьезные», оценил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«У нас очень серьезные погодные условия. Был такой ледяной дождь, и это было очень опасно. И сегодня все наши коммунальные предприятия, все наши коммунальщики… две с половиной тысячи коммунальщиков, работающих ежедневно на улицах города Харькова для того, чтобы работал общественный транспорт без перебоев, чтобы были расчищены тротуары и люди могли жить более-менее нормальной жизнью. И да, погодные условия очень сложные, но коммунальные предприятия сегодня справляются с этими вызовами», — сказал Терехов.
Также в эфире нацмарафона мэр сообщил о серьезной аварии на электросетях, которая произошла в Харькове ночью. Половина города, по его словам, могла остаться без отопления. Спасли генераторы, которыми заранее оборудовали котельные. В результате отопление перевели на альтернативные источники электроснабжения. Серьезных последствий удалось избежать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, коммунальщики, ледяной дождь, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погодные условия в Харькове «очень серьезные», оценил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона".