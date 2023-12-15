Главные новости Харькова 15 декабря: взрыв ночью, Генштаб сообщил про С-300
Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».
07:09
Генштаб сообщил об атаке С-300 по Украине и 15 штурмах на Харьковщине
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны», — сообщил Генштаб ВСУ.
Регион, по которому били С-300, в ГШ не уточнили. Напомним, взрыв ночью слышали в Харькове.
По Харьковской области враг нанес авиаудар в районе Синьковки.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
07:05
Ночью в Харькове слышали взрыв
Воздушная тревога ночью в Харькове прозвучала в 00:58. Перед этим в некоторых районах города слышали взрыв. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал до отбоя быть в укрытиях.
Отбой прозвучал в 01:17. Руководство города и области пока не сообщало о «прилете». Над территорией других регионов страны с вечера и немного за полночь охотились на «шахеды». Отбои прозвучали около двух часом ночи.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, воздушная тревога, ВС ВСУ, генштаб, Мельник, новости Харькова, ночь, С-300;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив»".