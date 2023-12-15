Главные новости Харькова 15 декабря: взрыв ночью, Генштаб сообщил про С-300

Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».

07:09

Генштаб сообщил об атаке С-300 по Украине и 15 штурмах на Харьковщине

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны», — сообщил Генштаб ВСУ.

Регион, по которому били С-300, в ГШ не уточнили. Напомним, взрыв ночью слышали в Харькове.

По Харьковской области враг нанес авиаудар в районе Синьковки.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

07:05

Ночью в Харькове слышали взрыв

Воздушная тревога ночью в Харькове прозвучала в 00:58. Перед этим в некоторых районах города слышали взрыв. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал до отбоя быть в укрытиях.

Отбой прозвучал в 01:17. Руководство города и области пока не сообщало о «прилете». Над территорией других регионов страны с вечера и немного за полночь охотились на «шахеды». Отбои прозвучали около двух часом ночи.