Сильный ветер повалил более 30 деревьев и 170 веток в Харькове (фото)
В Харькове из-за сильного ветра 14 декабря упало 31 дерево и 175 больших веток.
Такие случаи были зафиксированы в Индустриальном, Киевском, Салтовском, Немышлянском, Слободском и Шевченковском районах. По данным Харьковского горсовета, коммунальщики уже распилили и вывезли большую часть поваленных деревьев и веток.
Также в городе сегодня почти 2 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой» убирают снег и лед. Работает 68 единиц автотракторной техники и восемь средств малой механизации.
«Коммунальщики расчищают мокрый снег, посыпают противогололедными средствами тротуары, пешеходные дорожки, выходы из метро, остановки общественного транспорта, внутриквартальные дороги. Кроме того, снег убирают бригады КП «Дорремстрой». Сегодня на дорогах Харькова работают 163 работника и 98 единиц спецтехники предприятия. За предыдущие сутки они вывезли почти 350 куб. м снега и льда, а также использовали 568 куб. м песчано-солевой смеси и 612 тонн соли», — добавили в мэрии.
Фото, видео: Елена Нагорная
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, деревья, лед, міськрада, повалил, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 13:41;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за сильного ветра 14 декабря упало 31 дерево и 175 больших веток.".