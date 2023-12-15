Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток

Дороги госзначения на Харьковщине сковал гололед, но движение не перекрывали, рапортуют дорожники. В Харькове пешеходные дорожки покрылись льдом, засыпать все песком еще не успели, сообщают корреспонденты МГ «Объектив».

«Перекрытие движения по дорогам государственного значения удалось избежать: на Харьковщине дорожники справились с последствиями циклона», — заявила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По информации дорожников, прошедшие сутки были «сверхсложными»: в области шел снег, мокрый снег, ледяной дождь. Такое обилие осадков при отрицательной температуре превратило дороги в каток.

«Покрытие заранее начали обрабатывать противогололедными материалами, на отдельных участках пришлось даже выполнять работы по спуску воды с дороги. Всего за прошедшие сутки на дорогах государственного значения работало 149 единиц техники», — сообщила служба.

Дорожники использовали 2430 тонн песчано-соляной смеси и 73 тонны соли. Расчистили 1217 км проезжей части.

Также пришлось убирать более десятка деревьев, упавших на проезжую часть из-за обледенения.

«Сейчас работы по очистке дорог продолжаются, поэтому просим водителей не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим», — предупредили в СВРИ в Харьковской области.

С гололедом борются и коммунальщики в Харькове. Утром в нацмарафоне мэр города сообщил, что на улицах трудятся 2,5 тысячи человек.

На данный момент пешеходные дорожки во дворах в основном уже посыпаны песком, сообщают корреспонденты МГ «Объектив» из различных районов города.

Однако местами встречаются «ледяные аллеи» и катки на подходах к остановкам транспорта и станциям метро.