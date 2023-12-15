Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток
Дороги госзначения на Харьковщине сковал гололед, но движение не перекрывали, рапортуют дорожники. В Харькове пешеходные дорожки покрылись льдом, засыпать все песком еще не успели, сообщают корреспонденты МГ «Объектив».
«Перекрытие движения по дорогам государственного значения удалось избежать: на Харьковщине дорожники справились с последствиями циклона», — заявила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По информации дорожников, прошедшие сутки были «сверхсложными»: в области шел снег, мокрый снег, ледяной дождь. Такое обилие осадков при отрицательной температуре превратило дороги в каток.
«Покрытие заранее начали обрабатывать противогололедными материалами, на отдельных участках пришлось даже выполнять работы по спуску воды с дороги. Всего за прошедшие сутки на дорогах государственного значения работало 149 единиц техники», — сообщила служба.
Дорожники использовали 2430 тонн песчано-соляной смеси и 73 тонны соли. Расчистили 1217 км проезжей части.
Также пришлось убирать более десятка деревьев, упавших на проезжую часть из-за обледенения.
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«Сейчас работы по очистке дорог продолжаются, поэтому просим водителей не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим», — предупредили в СВРИ в Харьковской области.
С гололедом борются и коммунальщики в Харькове. Утром в нацмарафоне мэр города сообщил, что на улицах трудятся 2,5 тысячи человек.
На данный момент пешеходные дорожки во дворах в основном уже посыпаны песком, сообщают корреспонденты МГ «Объектив» из различных районов города.
Однако местами встречаются «ледяные аллеи» и катки на подходах к остановкам транспорта и станциям метро.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: гололед, дороги, непогода, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 10:44;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дороги госзначения на Харьковщине сковал гололед, но движение не перекрывали, рапортуют дорожники. В Харькове пешеходные дорожки покрылись льдом, засыпать все песком еще не успели, сообщают корреспонденты МГ «Объектив»".