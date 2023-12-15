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Ожеледиця в Харкові та області: траси відкриті, на вулицях місцями – ковзанка

Репортаж 10:44   15.12.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Ожеледиця в Харкові та області: траси відкриті, на вулицях місцями – ковзанка Фото: Олена Нагорна

Дороги держзначення на Харківщині скувала ожеледиця, але рух не перекривали, рапортують шляховики. В Харкові пішохідні доріжки вкрилися льодом, засипати все піском ще не встигли, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”.

“Перекриття руху автошляхами державного значення вдалося уникнути: на Харківщині дорожники впоралися з наслідками циклону”, — заявила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

За інформацією шляховиків, минула доба була “надскладною”: в області йшов сніг, мокрий сніг, крижаний дощ. Така велика кількість опадів при негативній температурі перетворила дороги на ковзанку.

ожеледиця в Харкові взимку
Фото: Олена Нагорна

Покриття завчасно почали обробляти протиожеледними матеріалами, на окремих ділянках довелося навіть виконувати роботи по спуску води з дороги. Всього за минулу добу на дорогах державного значення працювало 149 одиниць техніки”, – повідомила служба.

Дорожники використали 2430 тонн піщано-соляної суміші та 73 тонни солі. Розчистили 1217 км проїзної частини.

Також довелося прибирати понад десяток дерев, що впали на проїжджу частину через заледеніння.

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“Наразі роботи з очищення доріг продовжуються, тож просимо водіїв не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим”, — попередили у СВРІ в Харківській області.

З ожеледицею борються й комунальники в Харкові. Вранці у нацмарафоні мер міста повідомив, що на вулицях працюють 2,5 тисячі людей.

На цей час пішохідні доріжки у дворах переважно вже посипані піском, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив” із різних районів міста.

ожеледиця у Харкові
Фото: Олена Нагорна

Однак місцями зустрічаються “крижані алеї” та ковзанки на підходах до зупинок транспорту та станцій метро.

ожеледиця у Харкові взимку 2
Фото: Олена Нагорна
Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 10:44;

  • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дороги держзначення на Харківщині скувала ожеледиця, але рух не перекривали, рапортують шляховики. В Харкові пішохідні доріжки вкрилися льодом, засипати все піском ще не встигли, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”".