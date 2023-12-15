Ожеледиця в Харкові та області: траси відкриті, на вулицях місцями – ковзанка

Дороги держзначення на Харківщині скувала ожеледиця, але рух не перекривали, рапортують шляховики. В Харкові пішохідні доріжки вкрилися льодом, засипати все піском ще не встигли, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив”.

“Перекриття руху автошляхами державного значення вдалося уникнути: на Харківщині дорожники впоралися з наслідками циклону”, — заявила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

За інформацією шляховиків, минула доба була “надскладною”: в області йшов сніг, мокрий сніг, крижаний дощ. Така велика кількість опадів при негативній температурі перетворила дороги на ковзанку.

“Покриття завчасно почали обробляти протиожеледними матеріалами, на окремих ділянках довелося навіть виконувати роботи по спуску води з дороги. Всього за минулу добу на дорогах державного значення працювало 149 одиниць техніки”, – повідомила служба.

Дорожники використали 2430 тонн піщано-соляної суміші та 73 тонни солі. Розчистили 1217 км проїзної частини.

Також довелося прибирати понад десяток дерев, що впали на проїжджу частину через заледеніння.

“Наразі роботи з очищення доріг продовжуються, тож просимо водіїв не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим”, — попередили у СВРІ в Харківській області.

З ожеледицею борються й комунальники в Харкові. Вранці у нацмарафоні мер міста повідомив, що на вулицях працюють 2,5 тисячі людей.

На цей час пішохідні доріжки у дворах переважно вже посипані піском, повідомляють кореспонденти МГ “Об’єктив” із різних районів міста.

Однак місцями зустрічаються “крижані алеї” та ковзанки на підходах до зупинок транспорту та станцій метро.