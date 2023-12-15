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Терехов – про крижаний дощ у Харкові

Суспільство 08:28   15.12.2023
Оксана Горун
Терехов – про крижаний дощ у Харкові

Погодні умови у Харкові “дуже серйозні”, оцінив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

У нас дуже серйозні погодні умови, був такий крижаний дощ, і це дуже небезпечно було. І сьогодні всі наші комунальні підприємства, всі наші комунальники… дві з половиною тисячі комунальників, які працюють щоденно на вулицях міста Харкова для того, щоб працював громадський транспорт без перебоїв, щоб були розчищені тротуари, щоб люди могли жити більш-менш нормальним життям. Так, погодні умови дуже складні, але комунальні підприємства сьогодні справляються з цими викликами”, — сказав Терехов.

Також в етері нацмарафону мер повідомив про серйозну аварію на електромережах, яка сталася в Харкові вночі. Половина міста, за його словами, могла залишитись без опалення. Врятували генератори, якими наперед обладнали котельні. Внаслідок цього опалення перевели на альтернативні джерела електропостачання. Серйозних наслідків вдалося уникнути.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погодні умови у Харкові “дуже серйозні”, оцінив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону".