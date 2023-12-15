Терехов – про крижаний дощ у Харкові
Погодні умови у Харкові “дуже серйозні”, оцінив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
“У нас дуже серйозні погодні умови, був такий крижаний дощ, і це дуже небезпечно було. І сьогодні всі наші комунальні підприємства, всі наші комунальники… дві з половиною тисячі комунальників, які працюють щоденно на вулицях міста Харкова для того, щоб працював громадський транспорт без перебоїв, щоб були розчищені тротуари, щоб люди могли жити більш-менш нормальним життям. Так, погодні умови дуже складні, але комунальні підприємства сьогодні справляються з цими викликами”, — сказав Терехов.
Також в етері нацмарафону мер повідомив про серйозну аварію на електромережах, яка сталася в Харкові вночі. Половина міста, за його словами, могла залишитись без опалення. Врятували генератори, якими наперед обладнали котельні. Внаслідок цього опалення перевели на альтернативні джерела електропостачання. Серйозних наслідків вдалося уникнути.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, коммунальщики, ледяной дождь, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погодні умови у Харкові “дуже серйозні”, оцінив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону".