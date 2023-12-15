Сильний вітер повалив понад 30 дерев і 170 гілок у Харкові (фото)
У Харкові через сильний вітер 14 грудня впало 31 дерево та 175 великих гілок.
Такі випадки зафіксували в Індустріальному, Київському, Салтівському, Немишлянському, Слобідському та Шевченківському районах. За даними Харківської міськради, комунальники вже розпиляли та вивези більшу частину повалених дерев та гілок.
Фото: Олена Нагорна
Також у місті сьогодні майже 2 тисячі працівників КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» прибирають сніг та лід. Працюють 68 одиниць автотракторної техніки та вісім засобів малої механізації.
«Комунальники розчищають мокрий сніг, посипають протиожеледними засобами тротуари, пішохідні доріжки, виходи з метро, зупинки громадського транспорту, внутрішньоквартальні дороги. Крім того, сніг прибирають бригади КП «Шляхрембуд». Сьогодні на дорогах Харкова працюють 163 робітники та 98 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли майже 350 куб. м снігу та криги, а також використали 568 куб. м піщано-сольової суміші та 612 тонн солі», – додали в мерії.
Фото, відео: Олена Нагорна
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, деревья, лед, міськрада, повалил, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 13:41;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через сильний вітер 14 грудня впало 31 дерево та 175 великих гілок.".