Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины
В течение суток спасателей ГСЧС шесть раз вызывали на помощь, чтобы расчистить проезд на дорогах в Харьковской области.
«В течение суток спасатели шесть раз привлекались к оказанию помощи в обеспечении автомобильного движения, которое на отдельных участках было усложнено поваленными деревьями, гололедицей и переметами. Они помогли водителям двух легковушек и кареты «скорой» преодолеть сложные участки дорог, а также убрали пять поваленных на дороги и линии электропередач деревьев», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Харькове и области с вечера 14 декабря начался ледяной дождь. Из-за него без света 136 населенных пунктов. В Харькове ночью произошла авария на электросетях, из-за которой были обесточены котельные, но из ситуации вышли, включив генераторы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, ГСЧС, дороги, ледяной дождь, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасателей ГСЧС шесть раз вызывали на помощь, чтобы расчистить проезд на дорогах в Харьковской области".