Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины

В течение суток спасателей ГСЧС шесть раз вызывали на помощь, чтобы расчистить проезд на дорогах в Харьковской области.

«В течение суток спасатели шесть раз привлекались к оказанию помощи в обеспечении автомобильного движения, которое на отдельных участках было усложнено поваленными деревьями, гололедицей и переметами. Они помогли водителям двух легковушек и кареты «скорой» преодолеть сложные участки дорог, а также убрали пять поваленных на дороги и линии электропередач деревьев», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Харькове и области с вечера 14 декабря начался ледяной дождь. Из-за него без света 136 населенных пунктов. В Харькове ночью произошла авария на электросетях, из-за которой были обесточены котельные, но из ситуации вышли, включив генераторы.