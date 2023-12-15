Повалені дерева, ожеледиця й перемети: ДСНС про ситуацію на дорогах Харківщини

Протягом доби рятувальників ДСНС шість разів викликали на допомогу, щоби розчистити проїзд на дорогах у Харківській області.

“Протягом доби рятувальники шість разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами. Вони допомогли водіям двох легковиків і карети швидкої подолати складні ділянки доріг, а також прибрали п’ять повалених на дороги та лінії електропередач дерев”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Харкові та області з вечора 14 грудня розпочався крижаний дощ. Через нього без світла залишилися 136 населених пунктів. У Харкові вночі сталася аварія на електромережах, через яку були знеструмлені котельні, але із ситуації вийшли, включивши генератори.