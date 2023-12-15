Ночью по Харькову ударила С-300: есть повреждения в Киевском районе (фото)

15 декабря около 01:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара повреждены магазин, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

На месте удара правоохранители изъяли обломки ракеты С-300.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, в 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность. Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывал харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.