Ночью по Харькову ударила С-300: есть повреждения в Киевском районе (фото)
15 декабря около 01:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара повреждены магазин, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.
На месте удара правоохранители изъяли обломки ракеты С-300.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, в 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность. Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывал харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Киевский, прокуратура, район, С-300, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью по Харькову ударила С-300: есть повреждения в Киевском районе (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря около 01:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.".