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Ночью по Харькову ударила С-300: есть повреждения в Киевском районе (фото)

Происшествия 13:02   15.12.2023
Виктория Яковенко
Ночью по Харькову ударила С-300: есть повреждения в Киевском районе (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

15 декабря около 01:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара повреждены магазин, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

На месте удара правоохранители изъяли обломки ракеты С-300.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность. Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывал харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 декабря около 01:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова.".