Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото)
15 грудня близько 01:00 армія РФ завдала ракетного удару по Київському району Харкова.
За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару пошкоджені магазин, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.
На місці удару правоохоронці вилучили уламки ракети С-300.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, о 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що причина тривоги на Харківщині – ракетна небезпека. Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликав харків’ян начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня близько 01:00 армія РФ завдала ракетного удару по Київському району Харкова.".