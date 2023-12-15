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Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото)

Події 13:02   15.12.2023
Вікторія Яковенко
Вночі по Харкову вдарила С-300: є пошкодження в Київському районі (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

15 грудня близько 01:00 армія РФ завдала ракетного удару по Київському району Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару пошкоджені магазин, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль.

На місці удару правоохоронці вилучили уламки ракети С-300.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, о 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що причина тривоги на Харківщині – ракетна небезпека. Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликав харків’ян начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 грудня близько 01:00 армія РФ завдала ракетного удару по Київському району Харкова.".