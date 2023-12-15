У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку
О 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що причина тривоги на Харківщині – ракетна небезпека.
Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликає харків’ян начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, воздушные силы, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 01:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух. ".