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У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку

Події 01:05   15.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку

О 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух. 

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що причина тривоги на Харківщині – ракетна небезпека.

Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликає харків’ян начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 01:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух. ".