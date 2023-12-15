У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку

О 00:58 15 грудня в Харківській області була оголошена повітряна тривога, а незадовго до цього в Харкові було чутно вибух.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що причина тривоги на Харківщині – ракетна небезпека.

Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликає харків’ян начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.