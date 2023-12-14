Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ
Українські захисники на Харківщині відбили 13 атак військ РФ поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Ветеринарне та Гур’їв Козачок на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 13 атак військ РФ поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".