Live
  • Чт 14.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.02
  • EUR 39.92

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Суспільство 19:36   14.12.2023
Олена Нагорна
Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Українські захисники на Харківщині відбили 13 атак військ РФ поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Ветеринарне та Гур’їв Козачок на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.

Читайте також: У ХОВА розповіли про оборонну лінію під Куп’янськом та села з одним мешканцем

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 14.12: ситуація з Київстаром, карантин через сказ кота
Головні новини Харкова 14.12: ситуація з Київстаром, карантин через сказ кота
14.12.2023, 20:33
Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN
Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN
14.12.2023, 14:29
Уночі в Харкові та області – дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Уночі в Харкові та області – дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня
14.12.2023, 20:13
Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС
Стартували переговори з Україною щодо вступу до ЄС
14.12.2023, 19:53
Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ
Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ
14.12.2023, 19:36
Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії
Коли відновлять обстріляний дім на вул. Ювілейній у Харкові – прогноз мерії
14.12.2023, 19:03

Новини за темою:

19:36
Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ
07:18
Росіяни 23 рази атакували на Харківщині за добу – Генштаб
19:43
14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
07:50
Армія РФ вісім разів атакувала на Харківщині – Генштаб
23:15
Головні новини Харкова 12.12: смертельна пожежа в ліфті, збій у Київстарі

Ви читали новину: «Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 13 атак військ РФ поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".