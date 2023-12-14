Ворог 13 разів намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – ГШ

Українські захисники на Харківщині відбили 13 атак військ РФ поблизу села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Ветеринарне та Гур’їв Козачок на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка – на Куп’янському.