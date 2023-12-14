Враг 13 раз пытался прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Харьковщине отбили 13 атак войск РФ вблизи села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Там враг пытался прорвать оборону при поддержке авиации.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Волчанск, Ветеринарное и Гурьев Казачок на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка — на Купянском.

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