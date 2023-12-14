В ХОВА рассказали про оборонную линию под Купянском и села с одним жителем
Укрепления под Купянском будут строить по образцу защиты Харькова, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.
«Продолжаем строительство мощной линии обороны города Купянск и Купянск-Узловой по образцу, как это было сделано в городе Харькове – то есть это кольцевая мощная оборона, и работы эти продолжаются», — сказал Иванов.
По его словам, погода в данный момент не создает препятствий для строительства фортификаций.
Также замначальника ХОВА прокомментировал эвакуацию жителей с прифронтовой территории. Он отметил, что детей в зоне принудительной эвакуации уже не осталось — их всех вывезли. Но часть местных жителей продолжает жить под обстрелами.
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«Возможность эвакуации у них добровольной существует, условия для этого есть, процедура эта есть, и большинство населения этим воспользуется. У нас есть населенные пункты, где находится, например один человек. Есть и такое», — отметил Евгений Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: иванов, купянск, новости Харькова, окопы, строительство, фортификации, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрепления под Купянском будут строить по образцу защиты Харькова, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона".