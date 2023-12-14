В ХОВА рассказали про оборонную линию под Купянском и села с одним жителем

Укрепления под Купянском будут строить по образцу защиты Харькова, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.

«Продолжаем строительство мощной линии обороны города Купянск и Купянск-Узловой по образцу, как это было сделано в городе Харькове – то есть это кольцевая мощная оборона, и работы эти продолжаются», — сказал Иванов.

По его словам, погода в данный момент не создает препятствий для строительства фортификаций.

Также замначальника ХОВА прокомментировал эвакуацию жителей с прифронтовой территории. Он отметил, что детей в зоне принудительной эвакуации уже не осталось — их всех вывезли. Но часть местных жителей продолжает жить под обстрелами.

«Возможность эвакуации у них добровольной существует, условия для этого есть, процедура эта есть, и большинство населения этим воспользуется. У нас есть населенные пункты, где находится, например один человек. Есть и такое», — отметил Евгений Иванов.