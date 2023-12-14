Несколько населенных пунктов Харьковщины разминируют полностью: кто в очереди

Тотальное разминирование территории — с полями, улицами и каждым двором — уже провели в Циркунах под Харьковом. Подобные работы проводят еще в двух населенных пунктах Харьковщины, сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.

«Полностью разминированы у нас в течение осени 757 гектаров – это село Циркуны. Этот север – пригород Харькова, один из очень пострадавших населенных пунктов. Он разминирован на 100%. В таком же режиме полного разминирования мы работаем по направлениям по селам Заосколье (вероятно, речь о с. Оскол — Ред.) Изюмского района, по Старому Салтову Чугуевского района и, соответственно, продолжается непрерывное разминирование критических сетей – линий ЛЭП, дорог и так далее», — сказал Иванов.

Он сообщил, что сейчас в Харьковской области работают 118 расчетов пиротехников, из них 83 — это специалисты украинских силовых структур (Национальной полиции, ГСЧС, Минобороны и т.п.), остальные представляют неправительственные и международные организации.

«Работа ведется в том направлении, что с начала следующего года, с начала сезона, этих расчетов будет больше. Есть соответствующие договоренности об этом, и этот процесс, надеемся, будет ускоряться. Отмечу, что у нас согласно плану, утвержденному совместно с профильными министерствами, есть понимание очередности разминирования. То есть первая в очереди — критическая инфраструктура (дороги, водопроводы, линии ЛЭП). Вторая очередь – это места проживания людей. А третья – к сожалению, но это действительно так, это сельскохозяйственные земли», — пояснил замначальника ХОВА.