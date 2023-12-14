Декілька населених пунктів Харківщини розмінують повністю: хто в черзі

Тотальне розмінування території – з полями, вулицями та кожним двором – вже провели в Циркунах під Харковом. Такі роботи проводять ще у двох населених пунктах Харківщини, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону.

“Повністю розміновано в нас протягом осені 757 гектарів – це село Циркуни. Це північ – це передмістя Харкова, один з дуже постраждалих населених пунктів. Він розмінований на 100%. Наразі у такому ж режимі повного розмінування ми працюємо по напрямках по селах Заоскілля (ймовірно, мова про с. Оскіл – Ред.) Ізюмського району, по Старому Салтову Чугуївського району та відповідно продовжується безперервне розмінування критичної мережі – ліній ЛЕП, доріг тощо”, – сказав Іванов.

Він повідомив, що зараз у Харківській області працюють 118 розрахунків піротехніків, з них 83 – це фахівці українських силових структур (Національної поліції, ДСНС, Міноборони тощо), решту представляють неурядові та міжнародні організації.

“Робота ведеться в тому напрямку, що від початку наступного року, від початку сезону, цих розрахунків буде більше. Є відповідні домовленості про це, і цей процес, сподіваємося, він буде пришвидшуватись. Зазначу, що у нас відповідно за планом, затвердженим спільно з профільними міністерствами, є розуміння черговості розмінування. Тобто перша чергова історія – це критична інфраструктура, відповідно дороги, водогони, лінії ЛЕП. Друга черга – це місця проживання людей. А третя – на жаль, але це дійсно так, це сільськогосподарські землі”, – пояснив заступник начальника ХОВА.