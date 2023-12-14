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У ХОВА розповіли про оборонну лінію під Куп’янськом та села з одним мешканцем

Суспільство 10:40   14.12.2023
Оксана Горун
У ХОВА розповіли про оборонну лінію під Куп’янськом та села з одним мешканцем

Укріплення під Куп’янськом будують на зразок захисту Харкова, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону.

“Продовжуємо будівництво потужної лінії оборони міста Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий за зразком, як це було зроблено в місті Харкові – тобто це кільцева потужна оборона, й роботи ці продовжуються“, — сказав Іванов.

За його словами, погода наразі не створює перешкод для будівництва фортифікацій.

Також заступник начальника ХОВА прокоментував евакуацію мешканців із прифронтової території. Він зазначив, що дітей у зоні примусової евакуації вже не залишилося – їх усіх вивезли. Але ж частина місцевих жителів продовжує жити під обстрілами.

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“Можливість евакуації в них добровільної існує, умови для цього є, процедура ця є, і більшість населення цим скористається. У нас є населені пункти, де знаходиться, наприклад, одна людина, є і таке”, – зазначив Євген Іванов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укріплення під Куп’янськом будують на зразок захисту Харкова, повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону".