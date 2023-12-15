В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности
В 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность.
Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывает харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, воздушные силы, тревога, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 01:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. ".