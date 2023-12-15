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В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

Происшествия 01:05   15.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

В 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. 

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность.

Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывает харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 01:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв. ".