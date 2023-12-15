В Харькове был слышен взрыв: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

В 00:58 15 декабря в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, а незадолго до этого в Харькове был слышен взрыв.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что причина тревоги на Харьковщине — ракетная опасность.

Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призывает харьковчан начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.