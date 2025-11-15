Новости Харькова – главное за 15 ноября: как прошла ночь, успехи СОУ на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:11
Украинские воины имеют успехи на Купянщине и Боровском направлении – ISW
По данным Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись севернее Песчаного (юго-восточнее Купянска).
«Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, как украинские войска атакуют российские позиции в центре Купянска», — отметили американские осинтеры.
При этом в РФ заявляют о своих победах: утверждают, что их войска захватили Соболевку (к западу от Купянска) и продвинулись в восточной и южной части Купянска, в восточной части Куриловки, западнее Песчаного и возле Каменки. Однако в ISW эту информацию не подтверждают.
Также, добавили аналитики, украинские воины недавно продвинулись на Боровском направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись восточнее Колесниковки (северо-восточнее Боровой)», — отметили в ISW.
06:47
Ночью над Харьковщиной кружили БпЛА
Вражеские дроны фиксировали на севере Харьковщины около полуночи. Об опасности сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Уже около 03:00 БпЛА были в Богодуховском районе, держали южный курс.
В 03:56 в ВС ВСУ информировали, что вражеские дроны летят в направлении Лозовой.
Отбой раздался в Харькове в 04:04.
Напомним, накануне полсотни беспилотников атаковали Харьковщину. Такую статистику привел начальник ХОВА Олег Синегубов. 13 БпЛА – это были «Герань-два». Тип других еще идентифицируют. В Харькове посреди ночи возле многоэтажек упала вражеская «Гербера». «Прилет» был в Салтовском районе, сообщал мэр Игорь Терехов. По данным ХОВА, беспилотник не сдетонировал. Под многочисленными ударами был Чугуев. Мэр города Галина Минаева отмечала, что атака была в полночь. Она пришлась по неработающему частному предприятию. Ночной налет на Харьков и Чугуев обошлись без пострадавших. Но пострадавший был в Лозовой – мужчина 59 лет. По городу нанесли авиаудар реактивным КАБом днем.
Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, как прошла ночь, новости Харькова, тревога;
