Призывала поддерживать РФ даже в СИЗО: женщине в Харькове «светит» пожизненное
Подозреваемая в госизмене продолжила поддерживать действия врага в СИЗО, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, фигурантка находится в Государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор». Ранее ей инкриминировали госизмену.
«Несмотря на наказание, женщина продолжила демонстрировать откровенно идейные пророссийские взгляды и поддерживать действия государства-агрессора, распространяя кремлевские нарративы даже в СИЗО», — отметили в прокуратуре.
В частности, добавили правоохранители, среди заключенных она публично отрицала факт вооруженной агрессии РФ против Украины и призвала поддерживать «русский мир».
Поэтому правоохранители направили в суд еще один обвинительный акт по ч. 1 ст. 111-1 УКУ (публичные отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины и призывы к поддержке действий государства-агрессора).
Если вину докажут, женщине грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее СБУ задержала мужчину, которого считают агентом военной разведки РФ. Он должен был заложить взрывчатку возле узлового участка магистрального газопровода. Если бы диверсия удалась, без газа и отопления остались бы частично Харьковская и Полтавская области. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: вербовал безработного харьковчанина боевик так называемого «спецназа ДНР». Внимание на потенциального агента обратили из-за пророссийских комментариев в телеграме. Взрывчатку он изготовил собственноручно по вражеским инструкциям. Подпольный «цех» обустроил в доме своих родителей в Берестинском районе. Задержали фигуранта на финальном этапе сборки бомбы. Сейчас он в СИЗО и может остаться за решеткой пожизненно.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пожизненное заключение, СИЗО, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 15 ноября 2025 в 17:35