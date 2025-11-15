Закликала підтримувати РФ навіть у СІЗО: жінці у Харкові «світить» довічне

Підозрювана у держзраді продовжила підтримувати дії ворога у СІЗО, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, фігурантка наразі перебуває в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор». Раніше їй інкримінували держзраду.

«Попри перебування під вартою, жінка продовжила демонструвати відверто ідейні проросійські погляди та підтримувати дії держави-агресора, поширюючи кремлівські наративи навіть у СІЗО», – зазначили у прокуратурі.

Зокрема, додали правоохоронці, серед увʼязнених вона публічно заперечувала факт збройної агресії РФ проти України та закликала підтримувати «русский мир».

Тож правоохоронці направили до суду ще один обвинувальний акт — за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (публічні заперечення здійснення збройної агресії проти України та заклики до підтримки дій держави-агресорки).

Якщо провину доведуть, жінці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала чоловіка, якого вважають агентом воєнної розвідки РФ або ж «ГРУ». Він мав закласти вибухівку біля вузлової ділянки магістрального газопроводу. Якби диверсія вдалась, без газу й опалення залишилися б частково два регіони – Харківщина та Полтавщина. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: вербував безробітного харків’янина бойовик так званого «спецназу ДНР». Увагу на потенційного агента звернули через проросійські коментарі в телеграмі. Вибухівку він виготовив власноруч за ворожими інструкціями. Підпільний «цех» облаштував у будинку своїх батьків у Берестинському районі. Затримали фігуранта на фінальному етапі збирання бомби. Зараз він у СІЗО та може залишитися за ґратами довічно.