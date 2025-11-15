На березі річки в Харкові хотіли звести будинок: як завадила прокуратура

У Харкові через суд розірвали договір оренди земельної ділянки у Київському районі.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про земельну ділянку, що знаходиться у Шевченківському провулку. Її площа складає 3 га, а вартість перевищує 90 млн грн.

І, як кажуть правоохоронці, забудова тут могла зашкодити проєкту «Зелений каркас», що передбачає створення вздовж річки 11-км зеленої паркової та велопішохідної зони. Вона має поєднати Салтівку та центр міста і створити простір для відпочинку та мобільності харків’ян.

«У липні 2021 року Господарський суд задовольнив позов прокуратури та визнав недійсним договір оренди між міськрадою і ТОВ на вказану земельну ділянку. Але у лютому 2024 року міськрада знову передала цю ж землю в оренду тому самому підприємству для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгівельно-розважальної та ринкової інфраструктури», – зазначили у прокуратурі.

Однак, передача землі в оренду здійснена з порушенням – договір уклали без проведення земельних торгів, підкреслили правоохоронці.

«Крім того, 2017 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі, розташовані на вказаній ділянці, на підставі договору купівлі-продажу від 2002 року. Проте згідно з інформацією КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», оформлення права власності на вказані об’єкти та їх інвентаризація не проводились. Крім того, дані аерокосмічної зйомки за 2002-2018 роки підтверджують, що жодних будівель на момент укладення договору купівлі-продажу на ділянці не було», – додали в прокуратурі.

Також до правоохоронців надходили скарги від місцевих жителів про те, що ділянка зазнає незворотних змін, і будівництво на ній уже розпочато.

«Воно ведеться з порушенням санітарних та екологічних норм, без необхідної проєктної та дозвільної документації, що буде перешкоджати вільному доступу мешканців будинку до місць відпочинку та зони Журавлівського гідропарку», – розповіли в прокуратурі.

Тож правоохоронці повторно подали заяви до суду. Господарський суд цього разу відмовив, але облпрокуратура вказане рішення оскаржила.

11 листопада Східний апеляційний господарський суд переглянув рішення суду першої інстанції і визнав договір оренди землі недійсним.