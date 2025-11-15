Два електромобілі за 2,4 млн хочуть купити комунальники на Харківщині – ХАЦ
КП у Богодухові запланували придбати два китайські електромобілі, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».
«Комунальне підприємство «Господар», що працює у Богодухові, оголосило торги на 1,22 млн грн, щоб купити електричний автомобіль виробництва Китай. Аналогічний електроавтомобіль за 1,22 млн грн збирається придбати ще одне богодухівське комунальне підприємство – «Центр надання соціальних послуг», – інформують антикорупціонери.
Зазначається, що обидва підприємства обрали однакові моделі – білі електромобілі BYD Song Plus 605km Flagship 2025 року випуску. Аукціони заплановані на 20 листопада, а поставка – до 20 грудня цього року.
У ХАЦ підкреслюють: в автівках мають бути підігрів та електрорегулювання передніх сидінь, комбінована оббивка салону зі шкіри та тканини, мультимедійна система, круїз-контроль та панорамний дах.
Антикорупціонери взяли коментар з цього приводу у керівниці КП «Господар» Анни Світличної. Вона пояснила: машина їм потрібна, щоб їздити по селах громади, наприклад, розвозити повістки та вирішувати якісь спірні питання.
«Це їздять не наші співробітники, а міської ради. А в них машини немає. А в нас є тільки стара «Таврія», якій я не знаю скільки років. Мені дешевше її не виганяти з гаража, бо вона постійно ламається. Таку модель обрали, бо прийняли рішення купувати машину не на бензині, а переходити на «електрички», бо в нас є сонячні панелі. Я на машинах не розуміюсь, ми обирали модель з механіком. Потрібен великий кліренс. А про панорамне вікно я не знаю. Білий колір, щоб не мити щодня», – розповіла Світлична.
У ХАЦ додали, що теза про відсутність автівок у Богодухівській міській раді є неправдивою.
«Про ці закупівлі ми розповімо трохи згодом. Також комунальне підприємство «Господар» проводить торги на 2,9 млн грн на купівлю пасажирського автобуса», – заявили антикорупціонери.
Читайте також: Ремонтувати ліцей без укриття зібралися в Харкові за 58 млн грн – ХАЦ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, Богодухов, КП, харківщина, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два електромобілі за 2,4 млн хочуть купити комунальники на Харківщині – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2025 в 12:31;