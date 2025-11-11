Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики задержали харьковчанина, который мог подготавливать подрыв газопровода на востоке Украины. Тем самым сразу две области могли остаться без тепла.

Магистральный газопровод обеспечивает теплоснабжение Полтавской и Харьковской областей, уточнил пресс-секретарь.

«Как установило расследование, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов. По материалам дела, исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, попавший в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в ТГ-каналах», – пишут в СБУ.

Там на него вышел боевик так называемого спецназа ДНР, которые сотрудничает с российским ГРУ.

«По его инструкциям, агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ. Для конспирации он обустроил подпольный цех в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины. Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала взрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сбора бомбы», – отметили силовики.

Во время обысков у мужчины нашли взрывное устройство, а также телефон, в которых есть доказательства сотрудничества с врагом. На данный момент фигуранту уже вручили подозрение и отправили в СИЗО без права внесения залога. Вероятный предатель может получить пожизненное, отметили в СБУ.