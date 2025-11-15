Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили один штурм врага в направлении Двуречанского.
Противник с начала суток дважды атаковал на Купянском направлении в сторону Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет один бой.
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) информировали о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска). Также СОУ атаковали российские позиции в центре Купянска. Кроме этого, украинские воины недавно имели успех на Боровском направлении.
Накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона заявлял, что за последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось. По его данным, в городе находится до 50 оккупантов. Он также рассказывал, что параллельно противник пытается действовать не в самом Купянске, а к югу и к юго-востоку от него.
