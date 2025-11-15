Live

Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту

Фронт 15:49   15.11.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту Карта DeepState

Сегодня, 15 ноября, днем ​​проект DeepState обновил карту боевых действий. Аналитики информируют о продвижении армии РФ в Харьковской области.

По данным осинтеров, оккупанты продвинулись возле села Петропавловка в Купянском районе.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) информировали о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска). Также СОУ атаковали российские позиции в центре Купянска. Кроме этого, украинские воины недавно имели успех на Боровском направлении.

Накануне начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона заявлял, что за последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось. По его данным, в городе находится до 50 оккупантов. Он также рассказывал, что параллельно противник пытается действовать не в самом Купянске, а к югу и к юго-востоку от него.

Читайте также: Удар из авиации и 16 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
