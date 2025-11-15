Удар из авиации и 16 атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине

Где за прошедшие сутки атаковали оккупанты на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боев вблизи Волчанска, Синельниково, Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз в направлении ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка и Новый Мир Харьковской области.

Кроме этого, враг ударил из авиации по населенному пункту Березовка.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) информировали о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области. По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска). Также СОУ атаковали российские позиции в центре Купянска. Кроме этого, украинские воины недавно имели успех на Боровском направлении.