В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов

За последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Сейчас составляет, где-то по разным оценкам, до 50 человек. Это не так много, как было еще неделю назад. Это в первую очередь потому, что по тем группам, которые туда заходили, удалось нанести достаточное поражение, и главное, удалось предотвратить их попытки пополнения. По состоянию на сегодняшний день – ситуация шаткая. Она проблемна потому, что и у украинских сил там с логистикой не все хорошо. Но по состоянию на сегодняшний день россияне свою амбицию (когда и Путин уже заявлял, что там уже окружение города) не только не подтвердили, а отвели фокус с этого города на другие, потому что там неблагоприятная ситуация», — сказал Трегубов.

По его словам, параллельно противник пытается действовать не в самом Купянске, а к югу и к юго-востоку от него.

«Пытаются вытеснять украинские войска с левого берега реки Оскол. Если бы им это удавалось, они о чем-то могли говорить: «стараемся кого-то обойти» и так далее, но по состоянию на данный момент это тоже не удается. Хотя там серьезная заруба. А в самом городе все складывается не так хорошо для россиян, как они хотели», — отметил Трегубов.