У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов

Фронт 14:34   14.11.2025
Вікторія Яковенко
За останній тиждень кількість особового складу ворога у Куп’янську скоротилася, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Зараз складає десь за різними оцінками до 50 осіб. Це не так багато, як було ще тиждень тому. Це в першу чергу тому, що по тих групах, які туди заходили, вдалося нанести достатнє ураження, і головне, вдалося запобігти їхнім спробам поповнення. Станом на зараз – ситуація хитка. Вона проблемна тому, що і в українських сил там з логістикою не все добре. Але станом на зараз росіяни свою амбіцію (коли і Путін вже заявляв, що там вже оточення міста) не тільки не підтвердили, а відвели фокус з цього міста на інші, бо там несприятлива ситуація», – сказав Трегубов.

За його словами, паралельно супротивник намагається діяти не в самому Куп’янську, а на південь та на південний-схід від нього.

«Намагаються витісняти українські війська з лівого берега річки Оскіл. Якби їм це вдавалося, тобі б вони про щось могли вести мову: «намагаємось когось обійти» і так далі, але станом на зараз це теж не вдається. Хоча там серйозна заруба. А в самому місті все складається не так добре для росіян, як вони хотіли», – зазначив Трегубов.

Читайте також: Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW

Автор: Вікторія Яковенко
