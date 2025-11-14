Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
У зведенні 14 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) передають: російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили Синельникове на Південно-Слобожанському напрямку, а також просунулися в південній частині Вовчанська.
Проте аналітики з’ясували, що ця інформація – неправдива і поки що її не підтверджують.
“Російські блогери стверджували, що російські війська захопили населений пункт після знищення українських укриттів у цьому районі, змусивши українські війська відступити на південь та схід від Синельникового”, – передають в інституті вивчення війни, зазначаючи, що інформація – фейк.
Також росіяни розповсюдили інформацію про свої фейкові “перемоги” та на інших напрямках – Куп’янському, Великобурлуцькому та Боровському. Проте є дані про деякі успіхи ЗСУ.
“Уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на південно-східній околиці Курилівки (на південний схід від Куп’янська) – районі, де, за попередніми даними, знаходилися росіяни”, – зазначили в ISW.
