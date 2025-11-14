Live

Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW

Україна 10:25   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW

У зведенні 14 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) передають: російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили Синельникове на Південно-Слобожанському напрямку, а також просунулися в південній частині Вовчанська.

Проте аналітики з’ясували, що ця інформація – неправдива і поки що її не підтверджують.

“Російські блогери стверджували, що російські війська захопили населений пункт після знищення українських укриттів у цьому районі, змусивши українські війська відступити на південь та схід від Синельникового”, – передають в інституті вивчення війни, зазначаючи, що інформація – фейк.

Також росіяни розповсюдили інформацію про свої фейкові “перемоги” та на інших напрямках – Куп’янському, Великобурлуцькому та Боровському. Проте є дані про деякі успіхи ЗСУ.

“Уточнення районів, що знаходяться під російськими претензіями: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на південно-східній околиці Курилівки (на південний схід від Куп’янська) – районі, де, за попередніми даними, знаходилися росіяни”, – зазначили в ISW.

Читайте також: Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
14.11.2025, 11:16
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
14.11.2025, 08:47
Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа
Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа
14.11.2025, 09:41
Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
Близько 40 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
14.11.2025, 09:04
Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про “приліт”
14.11.2025, 07:21
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову
14.11.2025, 11:10

Новини за темою:

12.11.2025
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
11.11.2025
Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW
10.11.2025
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
09.11.2025
Під контролем ЗСУ залишилося лише 10% Вовчанська? Аналіз ISW
07.11.2025
ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 14 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) передають.".