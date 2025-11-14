Россияне заявили об оккупации Синельниково – что говорят в ISW
В сводке 14 ноября в Институте изучения войны (ISW) передают: российские блогеры утверждали, что ВС РФ захватили Синельниково на Южно-Слобожанском направлении, а также продвинулись в южной части Волчанска.
Однако аналитики выяснили, что данная информация – неправдивая и пока что не подтверждают ее.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили поселение после уничтожения украинских укрытий в этом районе, заставив украинские войска отступить к югу и востоку от Синельникового», – передают в институте изучения войны, отмечая, что информация – фейк.
Также россияне распространили информацию о своих ложных «победах» и на других направлениях – Купянском, Великобурлукском и Боровском. Однако есть данные о некоторых успехах ВСУ.
«Уточнения районов, находящихся под российскими претензиями: геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на юго-восточной окраине Куриловки (к юго-востоку от Купянска) — районе, где, по предварительным данным, находились россияне», – отметили в ISW.
Читайте также: Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
