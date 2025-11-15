Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
Де минулої доби атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 боїв поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів у напрямку низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка та Новий Мир на Харківщині.
Крім цього, ворог вдарив з авіації по населеному пункту Березівка.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) інформували про просування Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська). Також СОУ атакували російські позиції у центрі Куп’янська. Крім цього, українські воїни нещодавно мали успіх на Борівському напрямку.
Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2025 в 08:10