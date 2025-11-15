Live

Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Фронт 08:10   15.11.2025
Вікторія Яковенко
Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Де минулої доби атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 боїв поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів у напрямку низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка та Новий Мир на Харківщині.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

Крім цього, ворог вдарив з авіації по населеному пункту Березівка.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) інформували про просування Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська). Також СОУ атакували російські позиції у центрі Куп’янська. Крім цього, українські воїни нещодавно мали успіх на Борівському напрямку.

Читайте також: У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов

Автор: Вікторія Яковенко
