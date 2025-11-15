Українські воїни мають успіхи на Куп’янщині і Борівському напрямку – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) інформують про просування Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині.
За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська).
«Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, як українські війська атакують російські позиції у центрі Куп’янська», – зазначили американські осінтери.
При цьому в РФ заявляють про свої перемоги: стверджують, що їхні війська захопили Соболівку (на захід від Куп’янська) і просунулися у східній та південній частині Куп’янська, у східній частині Курилівки, на захід від Піщаного та біля Кам’янки. Однак в ISW цю інформацію не підтверджують.
Також, додали аналітики, українські воїни нещодавно просунулись на Борівському напрямку.
«Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Колесниківки (північний схід від Борової)», – зазначили в ISW.
Нагадаємо, за останній тиждень кількість особового складу ворога у Куп’янську скоротилася, повідомляв в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його даними, у місті перебувають до 50 окупантів.
