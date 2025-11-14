“Вовчанськ зараз людині майже неможливо пройти” – оборонці з Форпосту (відео)

Про ситуацію на Вовчанському напрямку розповів в етері нацмарафону начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Форпост” ДПСУ Дмитро Усов.

“Сам Вовчанськ зараз являє собою таку велику кілзону, яку людині майже неможливо пройти. Тому що там пильнують як наша повітряна розвідка, так і ворожа повітряна розвідка. Тому ворог намагається обійти місто з флангів… На нашому правому фланзі це напрямок Тихого. Наша бригада стоїть на правому фланзі. Штурмують так само, використовують ту саму тактику малих груп. Поки вони нічого іншого не придумали. Але кількість атак і інтенсивність зросла. Тому я можу припустити, що якісь резерви таки підтягнули, бо різниця відчутна. Навіть із ситуацією, яка була влітку”, – поінформував Усов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 10 листопада в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що заяви росіян про нібито просування ЗС РФ у центральній частині Вовчанська, а також в районі автомагістралі Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка, виявилися фейковими.