«Какие-то резервы подтянули»: защитники Волчанска фиксируют больше атак РФ

О ситуации на Волчанском направлении рассказал в эфире нацмарафона начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «Форпост» ГПСУ Дмитрий Усов.

«Сам Волчанск сейчас представляет собой такую большую зону, которую человеку почти невозможно пройти. Потому что там следят как наша воздушная разведка, так и вражеская воздушная разведка. Поэтому враг пытается обойти город с флангов… На нашем правом фланге это направление Тихого. Наша бригада стоит на правом фланге. Штурмуют так же, используют ту же тактику малых групп. Пока они ничего другого не придумали. Но количество атак и интенсивность возросли. Поэтому я могу предположить, что какие-то резервы все-таки подтянули, потому что разница ощутима. Даже по сравнению с ситуацией, которая была летом», — сообщил Усов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 10 ноября в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что данные россиян о якобы продвижении ВС РФ в центральной части Волчанска, а также в районе автомагистрали Т-2104 Волчанск-Чугуновка, оказались фейковыми.