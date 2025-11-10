ISW: россияне продвинулись на Купянщине и бьют по мосту через Оскол

В сводке 10 ноября в Институте изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на фронте в Харьковской области.

По информации экспертов, данные врага о якобы продвижении ВС РФ в центральной части Волчанска, а также в районе автомагистрали Т-2104 Волчанск-Чугуновка, оказались фейковыми. Однако на Купянском направлении у россиян есть успехи.

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались вдоль восточного (левого) берега реки Оскол к востоку от Голубовки (к северу от Купянска). Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированное Россией здание на автомагистрали H-26 на юго-западе Купянска, что ISW оценивает как миссию по проникновению. ISW оценивает, что эта миссия по проникновению не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий», – уточнили аналитики.

Накануне, передают в ISW, российские блогеры опубликовали видео, на котором вражеские FPV-дроны и РСЗО бьют по мосту через реку Оскол неподалеку от Осиново. Это, предполагают эксперты, в дальнейшем может мешать украинской логистике.

Ситуация на остальных направлениях в регионе – без изменений, добавили в Институте изучения войны.