ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
У зведенні 10 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію на фронті Харківської області.
За інформацією експертів, дані ворога про нібито просування ЗС РФ у центральній частині Вовчанська, а також у районі автомагістралі Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка, виявилися фейковими. Проте на Куп’янському напрямку в росіян є деякі успіхи.
“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 листопада, свідчать про те, що російські війська просувалися вздовж східного (лівого) берега річки Оскіл на схід від Голубівки (на північ від Куп’янська). Геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, показують, як українські війська обстрілюють окуповану Росією будівлю на автомагістралі H-26 на південному заході Куп’янська, що ISW оцінює як місію з проникнення. ISW оцінює, що ця місія з проникнення не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – зазначили аналітики.
Напередодні, передають в ISW, російські блогери опублікували відео, на якому ворожі FPV-дрони та РСЗВ б’ють по мосту через річку Оскіл неподалік Осиново. Це, припускають експерти, надалі може заважати українській логістиці.
Ситуація на решті напрямків у регіоні – без змін, додали в Інституті вивчення війни.
