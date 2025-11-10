Генштаб: за добу на Харківщині зафіксували 32 бої

Вранці 10 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби найбільше боїв було на Південно-Слобожанському напрямку.

Так на півночі області окупанти намагалися прорватися 26 разів у районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили шість штурмів ворога біля Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: