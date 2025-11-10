Генштаб: за добу на Харківщині зафіксували 32 бої
Вранці 10 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби найбільше боїв було на Південно-Слобожанському напрямку.
Так на півночі області окупанти намагалися прорватися 26 разів у районі Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку СОУ відбили шість штурмів ворога біля Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 265 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: Троє людей за добу постраждали у пожежах на Харківщині – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: за добу на Харківщині зафіксували 32 бої», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 08:35;