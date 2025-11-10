Троє людей за добу постраждали в пожежах на Харківщині – ДСНС
З 15 пожеж, які вирували протягом доби в регіоні, одне загоряння почалося внаслідок ворожих ударів. Окупанти обстріляли Куп’янський район, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне на Куп’янщині горів приватний будинок, господарська споруда та гараж на площі 220 квадратних метрів. Двоє людей поранені.
“Внаслідок побутової пожежі, яка сталась у селі Хотімля Чугуївського району, постраждав чоловік. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Горів приватний будинок та альтанка на площі 200 м кв. “, – пишуть у ДСНС.
У ліквідації пожежі брали участь оперативні підрозділи ДСНС та бійці місцевої пожежної охорони.
