Происшествия 08:03   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трое людей за сутки пострадали в пожарах на Харьковщине – ГСЧС

Из 15 пожаров, которые бушевали в течение суток в регионе, одно возгорание началось в результате вражеских ударов. Оккупанты обстреляли Купянский район, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов в поселке Приколотное на Купянщине горел частный дом, хозпостройка и гараж на площади 220 квадратных метров. Два человека ранены.

«В результате бытового пожара, который произошел в селе Хотомля Чугуевского района, пострадал мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Горел частный дом и беседка на площади 200 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.

В ликвидации пожара принимали участие оперативные подразделения ГСЧС и бойцы местной пожарной охраны.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
