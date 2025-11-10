Генштаб: за сутки на Харьковщине зафиксировали 32 боя
Утром 10 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток больше всего боев было на Южно-Слобожанском направлении.
Так на севере области оккупанты пытались прорваться 26 раз в районе Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении СОУ отбили шесть штурмов врага возле Петропавловки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3469 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2452 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
