Украина 08:35   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: за сутки на Харьковщине зафиксировали 32 боя

Утром 10 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток больше всего боев было на Южно-Слобожанском направлении.

Так на севере области оккупанты пытались прорваться 26 раз в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении СОУ отбили шесть штурмов врага возле Петропавловки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3469 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2452 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
