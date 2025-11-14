Live

Двенадцать раз атаковали россияне на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ

Фронт 17:19   14.11.2025
Елена Нагорная
Двенадцать раз атаковали россияне на Харьковщине с начала суток — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток и по состоянию на 16:00 российские военные совершили двенадцать атак в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили семь штурмов противника вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

Пять раз россияне атаковали на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Один бой идет.

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 14 ноября, в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении было 11 боев около Волчанска и Синельниково. На Купянском направлении СОУ отбили 11 атак войск РФ возле Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

Читайте также: В Купянске – до 50 россиян, где на Харьковщине «серьезная заруба» — Трегубов

Автор: Елена Нагорная
