Live

Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:19   14.11.2025
Олена Нагорна
Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

З початку доби та станом на 16:00 російські військові здійснили дванадцять атак у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили сім штурмів супротивника поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

П’ять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 14 листопада, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили 11 атак військ РФ біля Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

Читайте також: У Куп’янську – до 50 росіян, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
14.11.2025, 17:19
Вдень сьогодні, 14 листопада, у Харкові чули вибух: що відомо
Вдень сьогодні, 14 листопада, у Харкові чули вибух: що відомо
14.11.2025, 14:03
З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹
З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹
14.11.2025, 13:37
У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов
У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов
14.11.2025, 14:34
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар, погрози вдові-рестораторці
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар, погрози вдові-рестораторці
14.11.2025, 16:52
Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається
Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається
14.11.2025, 15:27

Новини за темою:

13.11.2025
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
12.11.2025
12 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
11.11.2025
18 боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
10.11.2025
Де на Харківщині йдуть бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
07.11.2025
Де зараз точаться бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 17:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби та станом на 16:00 російські військові здійснили дванадцять атак у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.".