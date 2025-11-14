Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
З початку доби та станом на 16:00 російські військові здійснили дванадцять атак у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили сім штурмів супротивника поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
П’ять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.
Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 14 листопада, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили 11 атак військ РФ біля Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
Читайте також: У Куп’янську – до 50 росіян, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов
