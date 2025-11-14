Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби та станом на 16:00 російські військові здійснили дванадцять атак у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили сім штурмів супротивника поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

П’ять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці 14 листопада, протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку було 11 боїв біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили 11 атак військ РФ біля Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.