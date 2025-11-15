Украинские воины имеют успехи на Купянщине и Боровском направлении – ISW
В Институте изучения войны (ISW) информируют о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области.
По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска).
«Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, как украинские войска атакуют российские позиции в центре Купянска», — отметили американские осинтеры.
При этом в РФ заявляют о своих победах: утверждают, что их войска захватили Соболевку (к западу от Купянска) и продвинулись в восточной и южной части Купянска, в восточной части Куриловки, западнее Песчаного и возле Каменки. Однако в ISW эту информацию не подтверждают.
Также, добавили аналитики, украинские воины недавно продвинулись на Боровском направлении.
«Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись восточнее Колесниковки (северо-восточнее Боровой)», — отметили в ISW.
Напомним, за последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось, сообщал в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, в городе находятся до 50 оккупантов.
Читайте также: «Какие-то резервы подтянули»: защитники Волчанска фиксируют больше атак РФ
