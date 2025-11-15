Live

Украинские воины имеют успехи на Купянщине и Боровском направлении – ISW

Фронт 07:07   15.11.2025
Виктория Яковенко
Украинские воины имеют успехи на Купянщине и Боровском направлении – ISW Карта ISW

В Институте изучения войны (ISW) информируют о продвижении Сил Обороны на двух направлениях в Харьковской области.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Песчаного (юго-восточнее Купянска).

«Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, как украинские войска атакуют российские позиции в центре Купянска», — отметили американские осинтеры.

При этом в РФ заявляют о своих победах: утверждают, что их войска захватили Соболевку (к западу от Купянска) и продвинулись в восточной и южной части Купянска, в восточной части Куриловки, западнее Песчаного и возле Каменки. Однако в ISW эту информацию не подтверждают.

Также, добавили аналитики, украинские воины недавно продвинулись на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись восточнее Колесниковки (северо-восточнее Боровой)», — отметили в ISW.

Напомним, за последнюю неделю количество личного состава врага в Купянске сократилось, сообщал в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его данным, в городе находятся до 50 оккупантов.

Читайте также: «Какие-то резервы подтянули»: защитники Волчанска фиксируют больше атак РФ

Автор: Виктория Яковенко
