Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу

Фронт 15:49   15.11.2025
Вікторія Яковенко
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу Мапа DeepState

Сьогодні, 15 листопада, вдень проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Аналітики інформують про просування армії РФ на Харківщині.

За даними осінтерів, окупанти просунулись біля села Петропавлівка у Куп’янському районі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) інформували про просування Сил Оборони на двох напрямках на Харківщині. За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська). Також СОУ атакували російські позиції у центрі Куп’янська. Крім цього, українські воїни нещодавно мали успіх на Борівському напрямку.

Напередодні начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону заявляв, що за останній тиждень кількість особового складу ворога у Куп’янську скоротилася. За його даними, у місті знаходиться до 50 окупантів. Він також розповідав, що паралельно супротивник намагається діяти не в самому Куп’янську, а на південь та на південний-схід від нього.

Читайте також: Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину

Автор: Вікторія Яковенко
